Fremde kauften jedes einzelne Eis in Eiswagen von altem Mann auf

Wie Chicago Tribune berichtet, trug sich die herzerwärmende Geschichte am Vatertag (in Amerika am 21. Juni) in Chicago zu. Der 70-jährige mexikanische Immigrant Rosario Del Real arbeitete bis vor kurzem als Zimmerer, jedoch wurde er durch eine Verletzung dazu gezwungen seinen Job aufzugeben. Seitdem fuhr er in der Hitze mit seinem Eiswagen durch die Straßen. An jenem Tag wurde er von Oscar Gonzalez und seinem Freund Victor Dominguez dabei gesehen. Die zwei Männer feierten den Vatertag mit ihren Familien und luden Rosario kurzer Hand zu ihrer Grillparty ein. Zudem entschieden sie sich das ganze Eis von Rosario zu kaufen, sodass er nach Hause gehen und sich ausruhen konnte. Sie meinten, Rosario und seine Lebensgeschichte würde sie an ihre verstorbenen Väter erinnern.