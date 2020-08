Das erste Freiluft-Konzert mit Social Distancing fand in England statt

Wie Popular Mechanics am 12. August berichtet, gab der britische Singer und Songwriter Sam Fender am Dienstag, den 11. August, das erste Konzert in Zeiten von Covid-19 in Newcastle, England. Kleine Gruppen von Familien und Paaren saßen auf erhöhten Plattformen mit kleinen Zäunen rundherum, welche im Abstand zueinander platziert waren.