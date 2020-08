20-Jähriger fährt seinen 93-jährigen Nachbarn durch Europa

Die Pandemie wäre für Torben ja Grund genug gewesen die Reise zu verschieben, aber Carlos wollte unbedingt noch diesen Sommer losziehen und so ist das ungewöhnliche Duo nun schon seit drei Wochen in Torbens Mercedes unterwegs. Die beiden fahren durch Versailles, Bordeaux und Biarritz in Frankreich nach Elgoibar in Spanien. Dort lebte Carlos von 1948–1950, erklärt Torben in einem Posting auf Instagram. Er wurde Mitte 1948 in ein Minensuch-Kommando von Loroux-Bottereau nach Südfrankreich berufen. Dort flüchtete er aber nach kurzer Zeit und landete im Baskenland. Er wurde interniert und schlief in einem Lager, anschließend als Untermieter bei diversen Familien. Er verdiente sich als Dreher in einer Firma sein Geld.

Torben erzählt via Instagram die Geschichten zu den verschiedenen Orten, welche sie besuchen - den Erinnerungen auf der Spur. Derzeit befinden sich die beiden in Deutschland, es geht von Stuttgart über Koblenz bis rauf nach Hamburg.