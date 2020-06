Ein Aufstand des französischen Speckgürtels

Seit dem Sieg des „ Front National“ (Platz eins mit 25 Prozent) ist Frankreichs übrige Parteienlandschaft aus dem Häuschen: während SP-Staatschef Hollande in einer TV-Ansprache seine sozialliberale Reformpolitik bekräftige, wächst unter den sozialistischen Parlamentariern die Ablehnung dieses Kurses, den sie für die historische Niederlage der SP (14 Prozent) verantwortlich machen. Gleichzeitig muss die konservative UMP (Platz zwei mit 21 Prozent) um ihre Existenz bangen: der Machtkampf zwischen Führungs-Rivalen ist voll entbrannt.

Aber alle diese Umtriebigkeit wirkt abgehoben angesichts einer tieferen sozialkulturellen Entwicklung: das Frankreich der Reihenhaus-Siedlungen, abgeschlagenen Industriereviere und darbenden Kleinstädte, das sich geopfert fühlt zugunsten der urbanen Eliten und der Migranten, hat Marine Le Pen aufs Siegerpodest gehoben.

Tatsächlich verdeckt das französische Wahlergebnis in seiner Gesamtheit zwei gegensätzliche Aspekte: hätten die konservative UMP und die Zentrumspartei UDI (10 Prozent) die sonst übliche, gemeinsame Liste gebildet, wäre der FN wohl nicht auf Platz eins gelangt. Aber andererseits ging der FN in fünf der acht Großwahlkreise Frankreichs in Führung. Im dem mit Industrieruinen gesäumten Norden, wo Marine Le Pen kandidierte, kam sie sogar auf 32 Prozent. Sieht man von Frankreichs Überseeprovinzen ab, wo der FN fast inexistent ist, widerstanden ihr nur der spät-industrialisierte, vergleichsweise dynamischere Westen und die Region Paris.