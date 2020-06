Jung, freundlich, rechts – Hinter der Fassade des Front National

Ein baufälliges Haus, eine hölzerne Tür. Nichts deutet darauf hin, dass hinter Nummer 165 der Rue Jeanne d’Arc das Pariser Büro des Front National ( FN) liegt. Nach mehrmaligem Klopfen öffnet sich die Tür, argwöhnische Blicke einer jungen Frau: "Du bist neu, oder? Journalistin?" Wer für ein Medium arbeitet, muss sofort wieder gehen. Wer sich hingegen als interessierte Österreicherin vorstellt, bekommt Sympathien. " FPÖ? HC Strache und seine Rapsongs!"

Jeden Mittwoch treffen sich junge Mitglieder des rechtspopulistischen FN in diesem unscheinbaren Haus, in einem holzvertäfelten Raum mit Bücherwand. Alles sieht ein bisschen improvisiert aus, wie das Vereinslokal einer Studentengruppe. Meist hält ein bekannter FN-Politiker einen Vortrag, man trinkt, tauscht sich aus, ist unter Gleichgesinnten. "Du spionierst doch nicht die Faschisten aus?", scherzt ein blonder Mittzwanziger. Hier kennt man einander und wird mit Küsschen begrüßt.

An diesem Abend sind es etwa zehn Aktivisten. Manche haben asiatische oder arabische Gesichtszüge: Längst hat der FN seine Türen für die zweite Generation der Einwanderer geöffnet. In der ersten Reihe stehen nicht mehr die rechtsextremen Weggefährten des greisen Parteigründers Jean-Marie Le Pen, sondern dessen Tochter Marine, umringt von jungen und gut aussehenden Funktionären. Jedes dritte Parteimitglied ist mittlerweile unter 30. Dem Vater gefiel die Provokation, Marine Le Pen hingegen will regieren. Sie ergänzte den strammen Nationalismus mit sozialen Themen, protestiert gegen Finanzmärkte und Sparpolitik. Die Strategie geht auf: 25 Prozent könnte der FN bei der EU-Wahl einholen und damit stärkste Kraft werden. Bei den Jungen ist die Zahl noch höher.