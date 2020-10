Lafontaine: Jedes Flüchtlingskind kostet 5.000 Euro - pro Monat

Tatsächlich ist Lafontaine schon des Öfteren mit seiner Migrationspolitik angeeckt. Schon nach der Bundestagswahl 2017 äußerte er sich ähnlich wie seine Frau Sahra Wagenknecht immer wieder kritisch zu der von der Parteispitze der Linken vertretenen Forderung nach offenen Grenzen. Dass er schließlich 2018 gemeinsam mit Wagenknecht die Sammelbewegung Aufstehen gründete, verstärkte den Bruch mit weiten Teilen in der Partei. Schließlich sahen nicht wenige in dieser den Versuch, eine Konkurrenzorganisation zur Linken aufzubauen. In der Bewegung wurde zudem ebenfalls ein eher migrationsskeptischer Ansatz verfolgt.