Linke-Politikerin auf neuem Terrain: Sahra Wagenknecht im "Playboy"

Ehe mit Lafontaine

Im Jahr 2014 heiratete sie den einstigen SPD-Chef und späteren Linke-Frontmann Oskar Lafontaine. Dieser ist rund 26 Jahre älter als Wagenknecht. Im Playboy sagte die Politikerin nun, Macht habe Lafontaine bei ihrem Kennenlernen nicht mehr gehabt, daher habe diese für dessen Attraktivität auch keine Rolle gespielt.

Was sie zu ihm hingezogen hat, könne sie nicht erklären. "Wenn man sich in jemanden verliebt, kann man das ganz schwer begründen. Plötzlich ist da jemand, der einen fasziniert, an den man ständig denkt, zu dem man sich unglaublich hingezogen fühlt."