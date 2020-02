Habeck weist Kurz' Koalitionsspekulation zurück

Der Vorsitzende der deutschen Grünen, Robert Habeck, weist die Sicht von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) zurück, wonach auch in Deutschland die nächste Regierung eine schwarz-grüne Koalition sein dürfte. Kurz hatte unmittelbar vor seiner Reise nach Berlin in einem Interview mit der Welt am Sonntag sein konservativ-grünes Bündnis aus Österreich als Vorbild auch für Deutschland empfohlen.

Er "erwarte sogar, dass die nächste Regierung in Deutschland eine schwarz-grüne sein dürfte", wurde Kurz zitiert. Habeck widersprach Montagmittag dieser Ansicht und sagte: "Kurz beschäftigt sich mit Fragen, die überhaupt nicht auf der Agenda stehen. Wir haben noch nicht gewählt und stehen gut eineinhalb Jahre vor einer Wahl."

Habeck gegen "Schere im Kopf"

Alle Parteien, so Habeck, seien klug beraten, in einer Zeit, in der so viele große Themen diskutiert werden müssten, sich auf ihre Arbeit und ihre Konzepte zu konzentrieren und sich im politischen Wettstreit miteinander zu messen. "Allerdings im Wissen, dass 'Ausschließeritis' keinem weiterhilft." Das heiße jedoch umgekehrt nicht, eine Art Schere im Kopf zu haben und seinen Wahlkampf und seine Gespräche auf eine mögliche Koalition hin auszurichten, sagte der Grünen-Chef."Wir brauchen einen Wettstreit um die besten Konzepte, um die Wähler entscheiden zu lassen, dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Also wir sollen nicht darüber nachdenken, was werden würde oder hätte werden können, sondern müssen uns auf uns selber konzentrieren und mit politischem Ehrgeiz und Respekt miteinander diskutieren."