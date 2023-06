Kurze Leine für EU-Konzerne: Sie werden für ihre Zulieferer verantwortlich

Trotz zuletzt massiv gewachsenen Widerstands von Seiten der Europäischen Volkspartei kam das EU-Parlament am Donnerstag mehrheitlich einem anderen Entschluss: Künftig müssen große europäische Unternehmen für ihre Zulieferfirmen in aller Welt Sorgfaltspflichten wahren. So sollen die Konzerne in der EU für Kinder‐ oder Zwangsarbeit sowie für Umweltverschmutzung ihrer internationalen Lieferanten verantwortlich gemacht werden, die ihre Zulieferer verursachen.

Vom Rohstoff bis zum Endprodukt, von der Kakaobohne bis zum Schokoriegel im Geschäft soll sicher gestellt sein, das entlang der gesamten Lieferkette alles fair, unter menschenwürdigen Bedingungen und guten Umweltstandards abläuft. Kaufen die Kunden ihr TV-Gertät oder ihr T-Shirt, soll sicher gestellt sein:

Konsumenten können mit reinem Gewissens kaufen – kein Kind wurde dafür gequält, kein Boden oder Fluss vergiftet, keine Näherin am anderen Ende der Welt unter übelsten Arbeitsbedingungen zu einer 14-Stunden-Schicht verdonnert.

Verhandlungen mit EU-Regierungen

Ende 2022 hatten sich bereits die EU‐Staaten auf ihren Standpunkt zu dem Vorhaben festgelegt. Nun müssen sich Parlament und Mitgliedstaaten nach der Abstimmung am Donnerstag dann noch auf einen gemeinsamen Kompromiss einigen. Die Gespräche könnten bereits nächste Woche beginnen. Ein Ergebnis könnte noch heuer, gegen Jahresende kommen.

Die EU-Abgeordneten wollen unter anderem mehr in der EU ansässige Unternehmen in das Lieferkettengesetz einbinden, als ursprünglich geplant. So sollen die Vorgaben schon für Firmen in der EU mit mehr als 250 Mitarbeitenden und einem weltweiten Umsatz von über 40

Millionen Euro gelten.