Kurz trifft Trump in Washington: 60 Minuten Weltpolitik

Prominente Kurz-Fans

Zum anderen hatten die Österreicher gleich zwei US-Botschafter auf ihrer Seite, die sich ebenfalls für ein Treffen von Kanzler Kurz mit Präsident Trump stark machten: Trevor Traina in Wien und Richard Grenell in Berlin; beide erklärte Fans des jungen Kanzlers, der in den USA als Shootingstar in der EU gesehen wird.

„Ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin großer Fan“, hatte sich Richard Grenell schon im Vorjahr gegenüber dem ultrarechten US-Portal Breitbart deklariert. Und weiter: Es gebe keinen Zweifel daran, dass die Konservativen in Europa auf dem Vormarsch seien, „und das ist eine spannende Zeit für mich“. Als Botschafter in Deutschland wollte er mit und zu Ehren von Sebastian Kurz sogar ein Mittagessen in seiner Berliner Residenz mit hochrangigen Gästen veranstalten. Das ließ die Wogen in Deutschland derart hochgehen, dass der Termin schließlich abgesagt wurde. Dafür setzte sich Grenell offenbar umso intensiver für ein direktes Zusammentreffen von Kurz mit Trump ein.