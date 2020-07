Kurz nach EU-Gipfel "etwas müde, aber inhaltlich sehr zufrieden"

Zusammenarbeit der "Frugalen" fortsetzen

Kurz will die Zusammenarbeit in der Gruppe der "Frugalen" auch in Zukunft fortsetzen. "Das ist der wichtigste Punkt, weil ich glaube, dass das durchaus historisch ist", sagte Kurz.

"Die Zusammenarbeit der Frugalen ist mit dem heutigen Tag nicht beendet, sondern die wird fortgesetzt", so Kurz. Dies sei "relevant für die Machtverhältnisse in der Europäischen Union, aber das ist nichts Unanständiges, sondern in unserem Fall etwas sehr Positives". Die Gruppe werde in finanziellen und anderen Fragen weiter zusammenarbeiten, kündigte Kurz an. Dies tue der EU gut, und sei vor allem wichtig für Österreich.