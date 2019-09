Kurz im ORF: Eine CO2-Zollbesteuerung, "die ist super"

Mittlerweile ist der Wahlkampf in seiner Intensivphase. Ex-Kanzler Sebastian Kurz legt diese Woche einen wahren Fernsehmarathon hin. Am Sonntag Abend war der ÖVP-Chef bereits Gast in der Wahlarena von Puls 4, am Dienstag nimmt er in der Elefantenrunde im ORF-Radio teil, am Donnerstag tritt er in Servus TV auf.

Am Montagabend musste er sich im letzten ORF-Sommergespräch vor der Nationalratswahl den Fragen von Moderator Tobias Pötzelsberger stellen. Nach einigem anfänglichen Geplänkel über Urlaubs-Ziele war man schon bald bei der Frage angelangt, ob die ÖVP Wahlkampfkosten wahrheitsgetreu dargestellt hatte, oder nicht. Die Antwort lautete zusammengefasst, ÖVP-Praxis sei "nicht doppelte Buchhaltung, sondern Erfüllen dessen, was im Gesetz stehe". Der KURIER berichtete.

Großspenden: Kurz beklagt "ständige Skandalisierung"

Weiter ging es mit dem Thema Großspenden an die ÖVP. ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger machte einen möglichen Zusammenhang zwischen Spenden und Jobs im Nationalrat oder in Aufsichtsräten aus - die Tochter Klaus Ortners wurde z.B. in den Aufsichtsrat der Staatsholding berufen. Kurz konterte: "Ich habe Hunderte Personalentscheidungen getroffen und zwei waren dabei, wo es ein Verwandtschaftsverhältnis gibt. Alles andere wäre Korruption, dafür geht man ins Gefängnis". Die Wahrheit ist, wir suchen Leute nach ihrer Qualifikation aus."

Der ÖVP-Spitzenkandidat beklagte, dass immer wieder versucht werde, etwas zu "skandalisieren" - und am Ende rauskomme, dass alles rechtskonform sei. "Diese ständige Skandalisierung regt mich mittlerweile ein bisschen auf", er habe "das Gefühl, dass da System dahintersteckt".