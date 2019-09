Doppelte Buchführung bei ÖVP? Kurz kontert neuen Vorwürfen

Die Umfragen sind sehr positiv für seine Partei, aber er lehnt sich noch nicht zurück. Rot-Grün-Neos sei durchaus eine Möglichkeit, sagt Sebastian Kurz im letzten Sommergespräch. Denn die SPÖ strebe ja eine Mehrheit links der Mitte an. „Das wird genutzt, selbst wenn wir Erster werden.“

Er selbst wolle sich noch nicht festlegen und nicht einmal seine Koalitions-Präferenz nennen. Man wisse ja weder bei der FPÖ noch bei der SPÖ, wer dort nach der Wahl das Ruder übernehme. Er habe 100 Punkte definiert für die Veränderung in Österreich. Das entscheide die inhaltlichen Verhandlungen, bedeutend sei aber auch, wer die moralische Kraft für eine Koalition habe, sagte Kurz in Richtung FPÖ. Inhaltlich war die Arbeit mit der FPÖ „ausgezeichnet“. „Wir waren auf einem guten Reformweg. Aber, ja, ich habe viel aushalten müssen“, sagte Kurz und zählte die vielen blauen Skandale und Skandälchen aus der jüngsten Zeit auf. Er wundere sich über die Doppelstrategie der FPÖ zwischen dem freundlichen Kurs von Norbert Hofer und den fortgesetzten Angriffen eines Herbert Kickl. „In einer Regierung, die ich anführe, wird Herbert Kickl keine Rolle spielen“, legte sich Kurz erneut fest.

Doppelte Buchhaltung?

Kurz wurde danach mit einem Bericht zur möglichen erneuten Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze durch die Volkspartei konfrontiert. Der Falter berichtet, dass die ÖVP offenbar bestimmte Wahlkampf-Videos oder -Geschenke in Form einer Art doppelten Buchhaltung nicht in die Wahlkampfkosten einrechnet und so offiziell unter dem erlaubten Limit von sieben Millionen Euro bleibt. In Wahrheit gebe die Partei aber neun Millionen aus. Neos und Grüne üben scharfe Kritik.

Kurz erinnerte dazu an die Schredder-Affäre und die wochenlange Berichterstattung, nach dem Motto „irgendwas wird schon hängen bleiben“. Beim Falter-Bericht werde es genauso sein. Zum Teil seien unrichtige Details enthalten und gleichzeitig stehe sogar in dem Artikel, dass alles rechtskonform abgelaufen sei. Auch das Gesetz unterscheide in laufende und spezielle Wahlkampfkosten. „Es ist keine doppelte Buchhaltung, sondern die Erfüllung eines schlechten Gesetzes.“

Andere Themen waren die Großspenden an die ÖVP und der Zusammenhang mit Jobs im Nationalrat oder in Aufsichtsräten. „Ich habe Hunderte Personalentscheidungen getroffen und zwei waren dabei, wo es ein Verwandtschaftsverhältnis gibt. Alles andere wäre Korruption. Die Wahrheit ist wir suchen Leute nach ihrer Qualifikation aus.“

TV-Marathon

Mittlerweile ist der Wahlkampf in seiner Intensivphase. Kurz legt diese Woche einen wahren Fernsehmarathon hin. Am Sonntag Abend war der ÖVP-Chef bereits Gast in der Wahlarena von Puls 4, am Tag nach dem ORF-Sommergespräch nimmt Kurz an der ersten Elefantenrunde im ORF-Radio (Dienstag, 18.30 Uhr, Ö1 und ORF III) teil, am Donnerstag tritt er in Servus TV auf.

Viele Zuseher

Der ORF kann mit den erstmals von Tobias Pötzelsberger geführten Interviews zufrieden sein, die Quoten waren gut. Das Sommergespräch mit der Chefin der Liste Jetzt, Maria Stern, sahen 609.000 Zuseher. Eine Woche darauf verfolgten 632.000 Personen das Sommergespräch mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. FPÖ-Chef Norbert Hofer lockte am Montag vor zwei Wochen 807.000 Zuseher vor den Fernsehschirm. Das Sommergespräch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner haben vorige Woche 855.000 Menschen angeschaut. Sebastian Kurz muss heuer seinen eigenen Rekord toppen: Im Nationalratswahljahr 2017 stellte Kurz den bisherigen Quotenrekord von durchschnittlich 1,034 Millionen Zusehern.