Kurz besprach mit John Kerry Kampf gegen Klimawandel

In dieser Funktion hielt sich Kerry in den Jahren 2014 und 2015 mehrmals und längere Zeit in Wien auf, wo er an Gesprächen bezüglich eines Iran-Abkommens und des Syrien-Konflikts teilnahm. Auch bei einem bilateralen Treffen in Washington im Jahr 2016 und bei multinationalen UNO-Konferenzen gab es Gespräche. Der bald 77-jährige Kerry war am Montag vom gewählten US-Präsident Joe Biden als Klimabeauftragter präsentiert worden.

"Der Klimawandel ist eine der größten weltweiten Herausforderungen. Die österreichische Bundesregierung setzt hier wichtige Schritte genauso wie die EU mit ihren ambitionierten Klimazielen. Erfolgreich im Kampf gegen den Klimawandel werden wir aber nur gemeinsam mit den USA und China sein. Es ist daher wichtig, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen nun wieder beitreten und weitere Maßnahmen setzen wollen", ließ das Bundeskanzleramt am Mittwoch zudem wissen. Weitere Themen des Telefongesprächs waren demnach der gemeinsame Kampf gegen die Covid-19-Pandemie sowie die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten.