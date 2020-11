John Kerry: Weltpolitik auf der Bank im Resselpark

„Freundlich, zugänglich, mit einer ausgeprägten Vorliebe für Kunst und Kultur“, so hat Schallenberg – damals strategischer Planer im Außenamt – den Amerikaner in Wien, aber auch bei allen Treffen seither erlebt: „Solche persönlichen Beziehungen haben Vorteile, vor allem weil es gerade in Klimafragen ohne die USA nicht gehen wird.“

In Wien rang Kerry 2014 mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif um ein Atom-Abkommen. Der Iran sollte nicht die Mittel in die Hand bekommen, um eine Atombombe zu bauen.

Die Iran-Gespräche im Wiener Innenstadtpalais Coburg gestalteten sich äußerst schwierig. Kerry sprach von „bedeutenden Differenzen“. Ein Durchbruch blieb zunächst aus.

Der damalige Außenminister und heutige Bundeskanzler Sebastian Kurz setzte sich dafür ein, die Iran-Verhandlungen wieder nach Wien zu bringen. Und tatsächlich begaben sich der US-Außenminister und seine Amtskollegen Ende Juni 2015 erneut in die Bundeshauptstadt, obwohl Kerry Ende Mai bei einem Radunfall in den französischen Alpen einen Oberschenkelbruch erlitten hatte. Kerry landete im Juni 2015 in Wien – gestützt auf Krücken – für den Endspurt zum Atom-Deal.

Der Endspurt wurde zu einem Marathon, die Frist mehrmals verschoben. Nur langsam zeichneten sich Fortschritte ab. Kerry und Zarif blieben in Wien, bis am 14. Juli 2015 der Durchbruch gelang: eine Einigung im Atomstreit nach 13 Jahren. „Das ist der gute Deal, den wir wollten“, sagte Kerry. Donald Trump sah dies bekanntlich anders und stieg aus dem Atomabkommen wieder aus.