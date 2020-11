Galerie: Diese Gesichter wird Joe Biden täglich sehen

"Eine gute Nachricht für Europa", freute sich die Presse am "alten" Kontinent ob der Bestellung von Antony Blinken zum künftigen US-Außenminister. Wegen seiner bisherigen Karriere in ebendiesem Ministerium gilt der 58-Jährige als sachkundig und erfahren. Man erwartet ein Anknüpfen an die Außenpolitik unter Barack Obama - die allerdings kein großes Lob nach sich zog.