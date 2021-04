Kubas letzter Abschied von der Castro-Ära

Kritik am Regime

Die Wirtschaftskrise, aber auch der Mangel an offener politischer Diskussion und die Unterdrückung oppositioneller Bewegungen lässt in Kuba den Widerstand gegen das Regime wachsen. Internationale Aufmerksamkeit erregte zuletzt die sogenannte San-Isidro-Bewegung oppositioneller Künstler, die offenbar Rückhalt in Teilen der Bevölkerung genießt. Mehrere bekannte kubanische Musiker veröffentlichten im Februar das Lied „Patria y Vida“ (Vaterland und Leben) - in Anlehnung an einen berühmten Ausspruch Fidel Castros, „patria o muerte“ (Vaterland oder Tod) - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Bewegung. Das Video wurde seither bei Youtube mehr als 4,5 Millionen Mal aufgerufen.