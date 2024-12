Kroatien-Wahl: "Wer erzählt, dass alle Talente das Land verlassen, kennt sich nicht aus"

Wer die strengen Blicke der Kroaten kennt, wenn sie sich in ihrer Familien-Ruhe zwischen Weihnachten und Neujahr gestört fühlen, wundert sich über den Wahltermin. Immerhin werden auch viele Auslandskroaten ihre Stimme beim Heimatbesuch abgeben können.

Relativierend muss hinzugefügt werden: In den Genuss eines 13. und 14. Gehalts kommt in Kroatien kaum wer. Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, und heute eine Monatspension von 300 bis 500 Euro erhalten, sind nicht selten. Zuletzt gingen die kroatischen Postler auf die Straße, mit der Forderung, dass man zumindest 1.000 Euro verdienen möchte.

Wirtschaftlich ist das Land, das ein Fünftel seines Einkommens aus dem Sommertourismus lukriert, seit mehreren Monaten auf der Überholspur. Das macht sich auf den Bankkonten der Bürger bemerkbar. Laut Weltbank ist das Durchschnittseinkommen von 2023 auf 2024 um zwölf Prozent gestiegen, mehr als in Österreich. Das aktuelle Medianeinkommen im Großraum Zagreb wird mit 1.100 Euro netto angegeben.

Derzeit sieht es so aus, als ob Zoran Milanović im Amt bleiben könnte, ungeachtet seiner Pannen. Immer wieder sorgte er mit pro-Russischen Positionen für Irritation, im Frühling wollte er bei der Parlamentswahl gegen den amtierenden Premier antreten – das untersagte ihm das Höchstgericht. Die Richter nannte er daraufhin „ungebildete Bauern“, Premier Plenković warf ihm vor, „diktatorisch und pharaonenhaft“ zu regieren.

„Gute Stimmung“

Gerhard Schlattl nimmt dessen ungeachtet Aufbruchstimmung wahr. Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Zagreb sagt: „Die Stimmung ist gut. Wer erzählt, dass alle Talente das Land verlassen, kennt sich nicht aus.“ Der Beinahe-Nachbar positioniert sich in der EU erfolgreich als Verteilzentrum von Gütern, die mit dem Schiff ankommen. Davon profitieren österreichische Logistik-Betriebe. Die Verlängerung der Tourismus-Saison von Ostern bis Oktober hat Österreichern zusätzliche Stunden am Meer beschert, auch Zulieferbetriebe jubeln: Hotelketten haben Solar- und Wasseraufbereitungsanlagen gekauft.

Nur die Zugverbindungen nach Zagreb und an die Adria sind schlecht wie eh und je. Acht Euro für eine Handvoll Maroni, sieben Euro für eine slawonische Wurst, gesehen in der Zagreber Innenstadt, sind indes ein Vorgeschmack auf den Sommer 2025 in Kroatien.