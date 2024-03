Kroatien: Ein Land, über das wir mehr wissen sollten

Wer in Österreich an Kroatien denkt, bekommt oftmals ein warmes Gefühl. Erinnerungen an unbeschwerte Ferientage an der Adria, Familienurlaube, einen Teller Ćevapi zum Abendessen und danach ein Stamperl Rakija – all das bedeutet das Balkanland für viele von uns. Doch Kroatien ist nicht nur ein geografischer Nachbar Österreichs, sondern als EU-Mitglied auch ein wichtiger politischer und Werte-Partner.

Die jüngeren Generationen haben kaum miterlebt, was in den 1990er-Jahren im damaligen Jugoslawien passiert ist, auch in der Schule werden die Balkankriege bei uns in der Regel leider nur wenig behandelt. Mit dem Buch „Kroatiens Heimkehr nach Europa“ erinnert der langjährige Profil-Redakteur und einstige KURIER-Außenpolitikchef Otmar Lahodynsky daran, dass weder die Unabhängigkeit noch die EU-Mitgliedschaft Kroatiens selbstverständlich sind. Anhand von Anekdoten, Dokumenten und Zeitzeugen- sowie Experteninterviews – vom einstigen Bundeskanzler Franz Vranitzky bis zum kroatischen Ex-Außenminister Mate Granić – erzählt Lahodynsky von den zahlreichen politischen Schwierigkeiten, die Kroatien während und nach dem Zerfall Jugoslawiens hatte – und welche Rolle Österreich damals spielte.