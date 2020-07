Kroatien: Konservative triumphierten bei Parlamentswahl

Während Vertreter von HDZ und Heimatbewegung den Wahlausgang erfreut kommentierten, herrschte bei den Sozialdemokraten Katzenjammer. "Die größte Überraschung für mich ist, dass die Menschen nicht beachtet haben, was sie seit Wochen und Monaten gesagt haben, wie schlecht diese Regierung in einigen Bereichen gearbeitet hat", sagte der sozialdemokratische Ex-Minister Branko Grcic. Die SDP-Europaabgeordnete Biljana Borzan forderte wenig verhüllt den Rücktritt von Spitzenkandidat Bernardic. "Bei einem solchen Resultat würde ich an seiner Stelle als Parteichef zurücktreten", sagte sie.

HDZ-Spitzenpolitiker Zeljko Reiner sagte, dass seine Partei "den deutlichen Vorsprung erwartet" habe. Dieser sei wegen der Arbeit der vergangenen Legislaturperiode auch "verdient", sagte der Vizepräsident des Sabor. HDZ-Politiker zeigten sich zurückhaltend bezüglich einer Zusammenarbeit mit der rechtsextremen "Heimatbewegung". Diese hat nämlich zur Bedingung gemacht, dass die künftige Regierung nicht von Plenkovic geführt werde. Diese Position habe man "nicht verändert", bekräftigte der Generalsekretär der Bewegung, Mario Radic, am Wahlabend.