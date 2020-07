Kroatien-Heimkehrer: Durchreise über Slowenien bleibt gestattet

Strenge Auflagen beim Aussteigen

Mit Blick auf Anweisungen des slowenischen Instituts für öffentliche Gesundheit (NIJZ) betonte das Innenministerium weiter, dass bei einem Zwischenstopp höchstens fünf Personen gleichzeitig das Fahrzeug verlassen dürfen. Sie müssen alle Hygieneanweisungen befolgen. In allen öffentlichen Räumen, auch Tankstellen, gilt die Maskenpflicht. Außerdem muss man sich beim Eintritt die Hände desinfizieren.

Der Transit gehört zu mehr als ein Dutzend Ausnahmen von der zweiwöchigen Quarantäne, die ansonsten bei der Einreise aus Ländern anfällt, die nicht auf der "grünen Liste" sicherer Länder stehen. Die Durchreise ist ebenfalls erlaubt, wenn man ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina oder Serbien, die sich auf der "roten Liste" befinden, kommt. Slowenien teilt die Länder unter Berücksichtigung ihrer epidemiologischen Lage nach einem Ampelsystem in drei Kategorien ein.

Kroatien, wo sich die Situation zunehmend verschlechtert, wird ab Samstag auf der "gelben Liste" stehen. Das ist eine Zwischenstufe zwischen vollkommener Reisefreiheit und strengen Quarantäneregeln. Folgen wird das in erster Linie für slowenische Staatsbürger haben, die schon jetzt in großer Zahl im Nachbarland Urlaub machen. Die slowenische Regierung verschärfte nämlich die Regel für die Einreise aus den "gelben Ländern": Um nicht in die Quarantäne gehen zu müssen, werden Slowenen bei der Rückkehr aus Kroatien an der Grenze beweisen müssen (z. B. mit Hotelrechnung), dass sie tatsächlich dort und nicht etwa in Bosnien oder Serbien gewesen sind.