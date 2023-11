Kroatien: Gedenktag für Opfer von Vukovar in nationalistischen Tönen

Penava wurde mit Blick auf die Parlamentswahl im nächsten Jahr von allen Seiten kritisiert, die Gedenkveranstaltung und die Opfer von Vukovar für politische Zwecke auszunützen. Premier Andrej Plenković warf ihm vor, die wichtigsten Tage der kroatischen Geschichte zu missbrauchen. Am Samstag betonte der Regierungschef in Vukovar, dass die Stadt ein Ort der Einheit und nicht der Spaltung sein müsse. In Vukovar war am Samstag neben den Premier auch Staatspräsident Zoran Milanović und Parlamentspräsident Gordan Jandroković.

Ferngeblieben ist heuer aber die mitregierende serbische Minderheitspartei SDSS. Die Vertreter der kroatischen Serben hatten in vergangenen Jahren der serbischen und kroatischen Opfer gedacht, indem sie einen Tag vor der offiziellen Gedenkfeier Kränze in die Donau warfen. Heuer wurde ihnen mitgeteilt, dass sie nicht willkommen seien, die Heimatbewegung drohte sogar, sie mit einer Menschenkette daran zu hindern. Anja Šimpraga, Vize-Regierungschefin von der SDSS, erklärte, dass sie nicht aus Angst ferngeblieben seien, sondern weil sie nicht wollen, dass ihr Gedenken an alle Opfer der Tragödie von Vukovar ein Grund für physische Auseinandersetzungen werde.