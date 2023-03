Bekannte kroatische Schriftstellerin Dubravka Ugrešić gestorben

Eine der größten kroatischen Schriftstellerinnen Dubravka Ugrešić ist am Freitag im Alter von 73 Jahren gestorben. Wie das Multimedia Institute in Zagreb bekanntgab, sei die Autorin, Wissenschafterin und Publizistin im Kreise ihrer Familie und Freunde verstorben.

Die im kroatischen Städtchen Kutina auf die Welt gekommene Ugrešić galt als eine "Autorin gegen den Krieg". In den 1990er Jahren schrieb sie gegen Krieg, Nationalismus und ethnischen Hass, weshalb sie von der kroatischen Öffentlichkeit und den Medien zur Volksfeindin erklärt wurde. 1993 entschloss sie sich, Kroatien zu verlassen, und ging zunächst nach Amsterdam. Anschließend verbrachte sie mehrere Jahre in Deutschland, dann in den USA, wo sie an verschiedenen Universitäten lehrte. 2001 kehrte sie wieder nach Amsterdam zurück.

Gewinnerin des Österreichischen Staatspreises

Die Erfahrungen des Exils sowie ihren eigenen Standpunkt zum Zerfall Jugoslawiens reflektierte sie in den Essay-Bänden Američki fikcionar (My american fictionary) (1993) und Kultura laži (Die Kultur der Lüge) (1996), die in fast alle europäischen Sprachen übersetzt wurden. Auch ihr 1997 erschienener Roman Muzej bezuvjetne predaje (Das Museum der bedingungslosen Kapitulation) wurde ein internationaler Erfolg.

Dubravka Ugrešić ist Gewinnerin mehrerer Literaturpreise. 1999 ist sie mit dem Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur ausgezeichnet worden.