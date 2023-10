Plenković: Grenzkontrollen zu Kroatien nur "vorübergehend"

Österreich und Kroatien einig bei den Themen Ukraine und Nahost

Österreich sei es gelungen, neue Kapazitäten im Gasbereich zu erschließen. Als Binnenland brauche es aber entsprechende Infrastruktur, damit das über Schiffe transportierte Flüssiggas "zu uns kommen kann", so Nehammer. "Wir werden die Pipelines so bauen, dass sie in Zukunft auch für Wasserstoff genutzt werden können", betonte Plenković. Als Zeitraum für die geplante massive Ausweitung der Terminalkapazitäten für die Versorgung Österreichs und Deutschlands gab er eineinhalb Jahre an, finanziert werde das Projekt mit Geldern aus dem EU-Aufbaufonds.

Plenković berichtete, dass im Gespräch auch internationale Fragen angeschnitten wurden. Was die EU-Erweiterung auf den Westbalkan betrifft, seien Österreich und Kroatien ebenso einig bei den Themen Ukraine und Nahost. Wien und Zagreb unterstützen das Recht Israels auf Selbstverteidigung, betonen aber auch die Achtung des Völkerrechts und humanitären Völkerrechts, so der frühere EU-Abgeordnete. Wichtig sei es, einen "Flächenbrand" zu vermeiden, weil dieser auch Migrationswellen in Richtung Europa auslösen könnte. Am Nachmittag sollte Plenković auch das Parlament besuchen und dort von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) empfangen werden.