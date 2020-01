Kritik von allen Seiten an Trumps Nahost-Plan

Um den nahen Verdacht auf Einmischung in ausländische Wahlen zu vermeiden, lud das Weiße Haus auch Oppositionschef Benjamin Gantz ein. Was den Verdacht noch erhärtete: Nimmt Gantz an, wird er vom Herausforderer zum Statisten in der Reihe hinter Netanjahu. Lehnt er ab, zieht er Partei-Interessen den staatlichen vor.

Gantz löste das Dilemma geschickt: Er beharrte auf einer getrennten Begegnung mit dem Präsidenten – und erhielt sie. Kein israelischer Spitzenkandidat vor ihm konnte sich so vor laufenden Kameras als vollwertiger Partner im Oval Office zeigen.