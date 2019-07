Krise Iran-USA: Was steht auf dem Spiel?

Wer steht hinter dem Iran?

China und Indien waren bisher die wichtigsten Käufer von Erdöl aus dem Iran. Während Indien diese Geschäfte zu beenden verspricht, hält China demonstrativ daran fest und stellt sich auch politisch hinter den Iran. Auch Russland gibt sich weiterhin als Verbündeter des Mullah-Regimes, geht aber in strategischen Fragen auf Distanz. So versucht Russland den Einfluss iranischer Milizen in Syrien zurückzudrängen.

Wie groß ist die Gefahr eines Krieges?

Derzeit laut Iranexperten wie Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie nicht allzu groß. US-Präsident Trump lehnt außenpolitische Abenteuer grundsätzlich eher ab. Die labile Lage in der gesamten Region, von Syrien bis in den Irak, macht auch eine begrenzte Militäraktion brandgefährlich. Der Iran hat über seine Revolutionsgarden und deren Handlanger ohnehin massiven Einfluss in umliegenden Staaten vom Irak bis in den Jemen.

Einer direkten militärischen Konfrontation mit den USA will man eher ausweichen. Allerdings, meinen viele Experten, könnte ein weiterer Zwischenfall, etwa in der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Straße von Hormus, die USA und den Iran in einen Krieg quasi hineinstolpern lassen.