Die Falken kreisen über dem Golf

Ein Ende, das Washington konsequent erzwungen hat. Präsident Trump ist im Vorjahr aus dem Abkommen ausgestiegen und hat seither den Druck nicht nur auf den Iran erhöht, sondern auch

auf jeden, der mit dem Land Geschäfte macht. Also den Europäern, die seither all ihre großspurig geplanten Investitionen auf Eis legen.

Das Land wirtschaftlich zu isolieren, es so politisch in die Knie und an den Verhandlungstisch zu zwingen, das war Trumps Ziel. Doch in Teheran hat man sich seither nur noch fester eingemauert, versucht intern die Reihen zu schließen.

Revolutionsführer Khamenei versuche innenpolitische Spannungen zu entschärfen, erläutert Reza Haqiqatnezhad, Iran-Experte des US-Senders Radio Liberty, den ständigen Streit mit der Regierung zu beenden. Der neue Chef der Revolutionsgarden soll also Stimmung gegen die USA machen. Für den Iran-Experten ist er „eher ein großmäuliger Sprecher als ein Kommandant.“

Doch der kriegerische Tonfall stößt auf ein ebenso lautes Echo in Washington. Dort droht Trumps Sicherheitsberater John Bolton mit einem Militärschlag gegen den Iran.

Vor zwei Wochen war es fast so weit. Der Iran hatte eine US-Drohne abgeschossen. Bolton rückte aus, sprach in der Öffentlichkeit davon, „mit unerbittlicher Kraft“ zu reagieren – und drängte hinter den Kulissen den Präsidenten zum Militärschlag. Zehn Minuten, bevor die Marschflugkörper gestartet wären, habe er die Aktion gestoppt, sollte Trump später erzählen.

Der Präsident will keinen Krieg, und er kann ihn im anlaufenden Wahlkampf um die Präsidentschaft auch nicht gebrauchen. Doch mit jedem Zwischenfall wächst der Druck – auf beiden Seiten. Irgendwann würden Worte als Reaktion nicht mehr genügen, warnen Beobachter in Washington. Die Lage sei so angespannt, dass ein auch noch so kleiner Einsatz von Waffengewalt eine Kettenreaktion in Gang setzen könnte. Mit Folgen, die das deutsche Magazin Der Spiegel in einer Titelzeile auf den Punkt bringt: „Krieg aus Versehen“.