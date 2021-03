Kriminelle wittern das ganz große Geschäft mit Corona-Impfstoff

In Österreich sind legale Corona-Impfstoffe nur über die Regierung oder die Impfstellen in den Bundesländern zu erhalten. „Sollte es abseits dessen Angebote an einzelne Unternehmen oder gar an Privatpersonen geben, „dann sind diese Angebote mit größter Vorsicht zu genießen“, weiß auch Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs: „Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Fälschungen.“

Auf dem Schwarzmarkt, im Darknet, aber auch im Internet und auf Social Media Plattformen sind sie dennoch zu finden – die gefälschten Medikamente oder Impfstoffe. Seit einem Jahr ist OLAF Betrügern auf der Spur, hat mehr als 1.000 Banden oder einzelne Kriminelle identifiziert und an die 14 Millionen Gegenstände konfisziert. Darunter befanden sich eine Reihe gefährlicher Produkte wie Handdesinfektionsmittel mit hohem Volumen von Methanol oder Gesichtsmasken mit unzureichenden Filtern oder wirkungslose Test-Kits.

Neu im Angebot der betrügerischen Corona-Profiteure: Gefälschte Impfpässe. Schon gesehen um 300 Euro.