Krieg um Sputnik-Kauf: Politisches Kasperltheater in der Slowakei

Auslöser des ganzen Theaters war eine Bestellung des russischen Impfstoffes „Sputnik V“, die Matovic so ziemlich auf eigene Faust an seinen Regierungskollegen und an den Gesundheitsbehörden vorbei durchzog. Zwei Millionen Dosen orderte der Premier, und um den ohnehin brüskierten Kollegen aus der Koalition noch eine lange Nase zu drehen, empfing Matovic die erste Lieferung persönlich und mit ordentlicher Zeremonie in der Stadt Kosice.