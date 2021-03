Die politische Krise in der Slowakei verschärft sich

Die Regierungskrise in der Slowakei hat sich am Montag weiter verschärft. Der konservativ-populistische Ministerpräsident Igor Matovic hatte zwar am Sonntagabend überraschend seinen Rücktritt angeboten, daran aber mehrere Bedingungen geknüpft. So sollten zunächst seine koalitionsinternen Kritiker, allen voran Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Richard Sulik, ihre Ämter aufgeben.

Matovic selbst wollte hingegen nur die Führung des Kabinetts abgeben, aber weiterhin als einfacher Minister in der Regierung bleiben. Suliks Partei SaS wies diese Bedingungen noch in der Nacht zum Montag zurück: Die als Kompromiss getarnten Vorschläge des Regierungschefs hätten „als Hauptmotiv ganz offensichtlich nur seine persönliche Rache“, kritisierte die Partei auf Facebook. Matovic zeige neuerlich, dass er nicht geeignet sei, die Regierung zu führen.