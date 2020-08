Kreml-Kritiker Nawalny soll "tödliches Mittel" verabreicht bekommen haben

Flugzeug war bereits nach Russland unterwegs

Nawalny sollte in Deutschland medizinisch behandelt werden. Ein Flugzeug, das den prominenten Gegner von Russland Präsident Wladimir Putin nach Berlin bringen sollte, startete in der Nacht zum Freitag aus Deutschland, wie der Gründer der Initiative Cinema for Peace, Jaka Bizilj, der Bild-Zeitung sagte. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch erhebt den Vorwurf, dieser sei "absichtlich vergiftet" worden.

An Bord der Spezialmaschine für den Krankentransport befand sich laut "Bild" neben medizinischem Gerät ein Rettungsteam aus Nürnberg. Der Rettungsflug wurde von Cinema for Peace organisiert. Der Initiative zufolge sei die Berliner Charité bereit, Nawalny zu behandeln. Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Behandlung des 44-Jährigen Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus angeboten.