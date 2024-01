Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erneut in Einzelhaft verlegt

Dieses Mal warfen ihm die WĂ€rter seinen Angaben zufolge vor, dass er sich nicht der Form entsprechend vorgestellt hatte. Laut Nawalnys Sprecherin ist es bereits sein 24. Mal in einer solchen Strafzelle. Insgesamt habe Nawalny bereits 273 Tage in Isolation verbracht.

Ende Dezember war Nawalny in eine abgelegene Strafkolonie in der russischen Polarregion verlegt worden. WĂ€hrend der 20 Tage andauernden Haftverlegung hatten seine Angehörigen keine Nachrichten von Nawalny erhalten und waren in großer Sorge um ihn.

PrÀsidentschaftswahlen im MÀrz

Seine UnterstĂŒtzer vermuten, dass die russischen Behörden versuchen, Nawalny im Vorfeld der PrĂ€sidentschaftswahlen im MĂ€rz, bei denen der derzeitige PrĂ€sident Wladimir Putin als Sieger feststeht, noch weiter zu isolieren.

Die Strafkolonie, in der Nawalny derzeit festgehalten wird, wird auch "Polarwolf" genannt und ist eine Nachfolgeeinrichtung des sowjetischen Gulags. Der Oppositionspolitiker verbreitete ein Foto eines winzigen vergitterten GefĂ€ngnishofs, in dem er frĂŒh am Morgen bei eisigen Temperaturen spazieren gehen kann.