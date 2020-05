Schwarzgeld: Muss Rajoy gehen?

Der Chef der sozialistischen Oppositionspartei PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba reagiert am Sonntag mit einer Rücktrittsforderung an Rajoy. Eine offizielle Erklärung der Partei wird vorbereitet. Damit spricht er eine Forderung aus, die tausende Demonstranten seit Tagen erwarten. Rajoy habe das Land in einen "Zustand der Unregierbarkeit“ gebracht, kritisiert Rubalcaba. Die Menschen auf den Straßen stimmen ihm zu, rufen lautstark Parolen vor dem Sitz der Partei im Zentrum Madrids. Auch in Barcelona versammeln sich über 1300 Demonstranten.