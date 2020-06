Generation Chancenlos

Am Rande der Demonstration sitzen zwei Freunde in einer Bar nahe der bekannten Puerta del Sol, Schauplatz der Massenproteste im vergangenen Jahr (siehe Hintergrund unten). "Mit dem Beginn der großen Proteste habe ich gehofft, dass sich etwas ändert. Ich war stolz auf Spanien, das die Ungerechtigkeiten anprangerte. Aber es hat sich nichts geändert, vielmehr verschlechtert". Paco sitzt an dem metallenen Tisch, vor ihm ein kleines Bier und Oliven. Immer wieder nimmt er einen Schluck. Wenn er von seiner Situation spricht, vom Absturz seiner Heimat, wird seine Stimme lauter. Seine Augen glasig. Am Nebentisch lärmt eine Gruppe betrunkener skandinavischer Touristen. Die Luft steht, es riecht nach Paprika-Wurst und Alkohol. "Wer in Spanien kritisiert, gilt als wenig patriotisch. Man ist mehr Patriot im Fußballstadion als auf einer Demo", erklärt er. Die Spanier seien stolz, das Verlassen der Heimat eine unglaubliche Überwindung.

Seit März arbeitet Paco Vollzeit in einem Labor, ohne Bezahlung. Dabei hat er Physik studiert, war im Ausland, hat Praktika absolviert. Wenn er von seinen Studien erzählt, klingt er wie in einem Bewerbungsgespräch. Sein Studienkollege Santiago sitzt neben ihm. In seinem Jahrgang gehörte er zu den Besten, mit 24 Jahren hat er bereits zwei Studien abgeschlossen. "In Spanien habe ich vierzig Bewerbungen verschickt. Ein einziges Gespräch hat sich ergeben, für ein Praktikum. In Deutschland habe ich eine Stelle an einer Universität bekommen. Warum sollte ich hier bleiben?".