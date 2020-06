Streik in Spanien: 100 Demos, 58 Festnahmen

Andrang gibt es in Spanien ohnehin auf jeden auch noch so schlecht bezahlten Job. Die Arbeitslosigkeit hat mit inzwischen 23 Prozent einen europaweiten Rekord erreicht. Bei Menschen unter 25 sieht es noch verheerender aus: Jeder zweite junge Spanier hat keinen regulären Arbeitsplatz. „Generation Weder-Noch“ nennt man jene, die in Zeiten des Booms statt in die Schule zu Spitzengehältern etwa auf die Baustelle gegangen sind. Jetzt, nachdem Spaniens Immobilienblase geplatzt ist, haben sie also weder eine Ausbildung noch einen Job. Junge Akademiker flüchten ins Ausland.



Für die Regierung ist die Lockerung der Arbeitsgesetze die einzige Möglichkeit, um wieder Investitionen in die Wirtschaft attraktiv zu machen. Nur so komme man aus der Rezession. Die Gewerkschaften dagegen sehen darin nur einen Versuch, Spanien wieder zum Billiglohnland zu machen. Dass sich die Stimmung im Land gegen die Regierung richtet, zeigen die jüngsten Wahlen in Andalusien. Wenige Monate nach dem Triumph bei den Parlamentswahlen im November hat man die angepeilte Mehrheit klar verpasst.