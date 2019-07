Konflikt um britischen Öltanker: Briten drohen dem Iran

Die Festsetzung eines Öltankers in der Straße von Hormus durch den Iran droht zu einem gewaltsamen Konflikt zu führen. Die Situation am Golf sei dadurch "noch ernster und gefährlicher geworden", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas der " Bild am Sonntag". "Es geht darum, Krieg zu verhindern", sagte der SPD-Politiker.

Im Schulterschluss mit den USA hatte Großbritannien dem Iran nach der Festsetzung des unter britischer Flagge fahrenden Öltankers " Stena Impero" mit ernsthaften Konsequenzen gedroht. Laut einem Zeitungsbericht erwägen die Briten, iranische Vermögen einzufrieren und könnte darauf drängen, dass die 2016 aufgehobenen Sanktionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union gegen den Iran erneut verhängt werden.

Hunt: Iran beschreitet "gefährlichen Weg"

Großbritannien hat die Aktion des Iran in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat verurteilt. "Das Völkerrecht verlangt, dass das Recht auf Durchreise nicht behindert wird, und deshalb stellt die iranische Aktion einen illegalen Eingriff dar", heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief, der auch an UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschickt wurde. Der Tanker habe sich in omanischen Hoheitsgewässern befunden, als er von iranischen Streitkräften beschlagnahmt worden sei

Die Aktion am Freitagabend deute darauf hin, dass der Iran einen "gefährlichen Weg des illegalen und destabilisierenden Verhaltens" beschreite, erklärte der britische Außenminister Jeremy Hunt auf Twitter. Der Tanker sei rechtswidrig in den Gewässern des Omans gestoppt worden. Die Regierung in London forderte britische Schiffe auf, die Straße von Hormuz und umliegende Gewässer zu meiden.