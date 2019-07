Trump: US-Marineschiff hat iranische Drohne zerstört

Nach einem Bericht des staatlichen iranischen Fernsehens haben Revolutionsgarden bereits am Sonntag einen ausländischen Öltanker aufgebracht. Das Außenministerium in Teheran teilte in einer Stellungnahme mit, der Tanker sei nach einem Notruf in iranische Gewässer geschleppt worden. Danach habe man festgestellt, dass das Schiff geschmuggeltes Öl geladen hat. Es sei daraufhin auf Gerichtsbeschluss beschlagnahmt worden.