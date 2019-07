Spannungen am Golf steigen weiter: Iran setzte Öltanker fest

Präsident Hassan Rohani hatte in Richtung Großbritanniens gar eine ähnliche Maßnahme angedroht, was die Alarmglocken schrillen ließ. Zwar gab es am Wochenende erste Anzeichen von Entspannung – London stellte die Freigabe des Schiffes in Aussicht, sollte der Iran zusichern, dass die Ladung nicht für Syrien bestimmt ist.

Die USA warben diese Woche jedoch bei NATO-Partnern vehement dafür, Kriegsschiffe an den Persischen Golf zu schicken, um Handelsschiffe zu schützen. Die Festnahme der Crew gibt Washington ein Argument mehr, die westliche Militärpräsenz in der Region zu erhöhen.