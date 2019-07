Iran: Nervenkrieg an der Straße von Hormus

„Die Geduld ist sowohl auf iranischer, als auch auf britischer Seite strapaziert“, sagt Posch vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie in Wien. „Die heftige Reaktion Großbritanniens zeigt das tiefe Misstrauen in die Islamische Republik Iran“, sagt Posch zum KURIER und erklärt das mit der historischen Rolle Londons als frühere Quasi-Kolonialmacht in der Region.

Auf der anderen Seite stieg im Iran in den vergangenen Tagen der Druck – nicht zuletzt wegen des festgesetzten Tankers vor Gibraltar – gegen die Briten etwas zu unternehmen. Walter Posch erklärt das psychologisch: Immer noch herrsche in der Islamischen Republik die „tiefe Überzeugung“, dass Großbritannien das „Mastermind“ sei, das die Welt regiere und Eliten manipuliere, gegen das es anzukämpfen gilt. Die Briten jedenfalls können die Provokation nicht einfach schlucken. „Sie werden ihre Interessen zu wahren wissen“, sagt Posch zum KURIER. Am Samstag bemühte Außenminister Jeremy Hunt die diplomatischen Kanäle und telefonierte mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Javad Zarif.