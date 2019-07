Drohgebärden am Golf: Wie hoch die Kriegsgefahr einzuschätzen ist

Inmitten der Spannungen am Persischen Golf streiten sich Teheran und Washington darüber, ob eine iranische Drohne von einem US-Kriegsschiff abgeschossen wurde oder nicht. Während US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den Abschuss stolz verkündet hatte, dementiert die iranische Führung dies. Irans Vizeaußenminister Abbas Araghchi fragte gar, ob die Amerikaner nicht vielleicht aus Versehen eine eigene abgeschossen hätten. „Welche Drohne abgeschossen wurde, wird sich in Zukunft weisen“, sagt der renommierte Iran-Analyst Walter Posch vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie zum KURIER. „Die Kriegsgefahr ist nicht gestiegen, wir haben diese Hormus-Krisen alle paar Jahre“, fährt er fort.