Komplettes Rauchverbot: Finnen sollen bis 2030 ausdämpfen

Suchtverhalten

Das Land mit den langen Winternächten hat allgemein ein Problem mit Suchtverhalten. Das Trinken beispielsweise ist dort wenig genuss-, sondern vor allem rauschorientiert. Auch fällt bei einem Besuch in Helsinki auf, wie gierig die Raucher an ihren Kippen ziehen. Menschen, die stark nach Tabak und Schnaps riechen, trifft man zu jeder Uhrzeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

In Sachen Alkohol geht Finnland den anderen Weg – Gaststätten und Geschäfte haben seit Anfang 2017 die Erlaubnis, härtere Getränke zu verkaufen – eine Anpassung an EU-Standards.