Königshaus: Bahrains Regierungschef gestorben

Der Regierungschef von Bahrain Scheich Khalifa bin Salman al-Khalifa ist gestorben. Das hat das Königshaus am Mittwoch auf Twitter bekannt gegeben. Der Onkel des Königs war seit der Unabhängigkeit Bahrains von Großbritannien im Jahr 1971 im Amt. Als Mitglied der Khalifa-Dynastie galt er als wichtige Machtfigur in dem arabischen Kleinstaat.

Der Premier starb Mittwoch früh im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in den USA, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur von Bahrain. Die Beerdigung werde nach der Überstellung des Leichnams in kleinem Kreis der Familie stattfinden, hieß es. Es wurde eine einwöchige Staatstrauer angeordnet.

Khalifa bin Salman al-Khalifa leitete die Niederschlagung der sozialen und politischen Unruhen, die Bahrain mit seiner überwiegend schiitischen Bevölkerung, aber angeführt von einer sunnitischen Herrscherfamilie, regelmäßig erlebte. In den Jahren 2011-2012 sprach er sich gegen die Bewegung des Arabischen Frühlings aus und prangerte ihren Einfluss auf die arabischen Nationen an.

Das Königreich Bahrain hat rund 1,5 Millionen Einwohner. Der Kleinstaat umfasst 33 Inseln im Persischen Golf vor der Ostküste Saudi-Arabiens. Mit einer Fläche von 715 Quadratkilometern ist es knapp zweimal so groß wie Wien. Das ehemalige britische Protektorat wurde 1971 unabhängig. Staatsoberhaupt ist der König, Scheich Hamad bin Issa al-Khalifa.