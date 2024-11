Warum schon wieder eine Klimakonferenz?

Wer veranstaltet diese Klimakonferenzen?

Nach dem Weltgipfel 1992 findet seit 1995 jedes Jahr eine von den Vereinten Nationen einberufene Klimakonferenz statt. Nur 2020 entfiel sie wegen der Lockdowns der weltweiten Pandemie.

Was ist der Klimawandel oder die Klimakrise?

Es gibt ein natürliches Gleichgewicht von Wärmestrahlung von der Sonne auf die Erde und ein Abstrahlen der Wärme von der Erde ins Weltall. Dieses natürliche Gleichgewicht ist durch eine Zunahme des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre um etwa 50 Prozent seit 1850 gestört. Die Folge ist, dass immer mehr Wärme auf der Erde bleibt, mit erheblichen Folgen: Es wird nicht nur am Land und in den Ozeanen wärmer, das „ewige Eis“ beginnt schneller zu schmelzen, Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Wirbelstürme finden häufiger statt. Darunter leiden nicht nur Menschen, sondern das hat auch negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere.