Freilassung für Regimekritiker: Österreicherin protestiert bei der UN-Klimakonferenz

Während Ehefrau Irida schließlich freikam, verbrachte Gubad Ibadoghlu Monate in Isolationshaft. Als die Gesundheit des heute 53-Jährigen so ruiniert war, dass er in der Haft zu sterben drohte, wurde er in den Hausarrest überstellt. „Er hat zu viele der dunklen Geschäfte des Regimes aufgedeckt und darüber berichtet“, erzählt dessen Tochter Zhala im Vorfeld internationalen Medien, darunter auch dem KURIER. Tatsächlich hat der Ökonom zahlreiche brisante Berichte verfasst, etwa über die Geschäfte mit eigentlich sanktioniertem Erdöl und Erdgas aus Russland, das über Aserbaidschan in die Energiemärkte des Westens eingeschleust wird. Russische Erdölfirmen wie Lukoil sind direkt in diese Geschäfte involviert. Für die sollen am Rande der COP-Klimakonferenz neue Investoren angelockt werden, wie die britische BBC aufgedeckt hat

Aufgedeckt hat Ibadoghlu, der auch für die Weltbank tätig war, auch die Geschäfte des Familienclans rund um Diktator Ilham Alijew. Nachdem die Armee Aserbaidschans in einer Militäroperation 2023 das umstrittene Territorium Bergkarabach vom Nachbarn Armenien zurückerobert hatte, wurde die dortigen Gebiete unter den Mitgliedern des Clans aufgeteilt.

Ibadoghlu ist nicht die einzige Gefahr, derer sich das Alijew-Regime in letzter Zeit mit wachsender Brutalität entledigt hat. Rund 300 Regimekritiker sitzen derzeit in den Gefängnissen Aserbaidschans. Auf ihr Schicksal müssten jetzt vor allem die Vertreter der EU bei der COP aufmerksam machen und auf deren Freilassung drängen.