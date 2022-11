Klimakonferenz droht der Abbruch - noch kein finaler Entwurf

Die EuropĂ€ischen Union hat den Druck beim zĂ€hen Ringen um ein erfolgreichen Abschluss der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten Samstag frĂŒh deutlich erhöht. Der Chefverhandler und Leiter der EU-Klimapolitik, Frans Timmermans, sagte in einem eilig einberufenen Pressestatement: "Wir haben lieber keinen Deal, als einen schlechten." Er habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben und sei optimistisch, dass es am Samstag noch zu einer Einigung der UnterhĂ€ndler kommen könnte.

Timmermans forderte die anderen Verhandlungspartner auf, die BemĂŒhungen der EU um eine Einigung zu erwidern. Die Union habe "große Schritte" gemacht, andere LĂ€nder hĂ€tten sich jedoch nicht nach vorne bewegt. Dabei gehe es vor allem um die Einsetzung eines Geldtopfes zur Finanzierung von klimabedingten SchĂ€den in vulnerablen LĂ€ndern ("Loss and Damage"). Die USA verhalte sich kooperativ, strich Timmermans hervor.

Einen finalen Text hĂ€tten die EU-Verhandler noch nicht gesehen, hieß es. Laut offizieller Planung hĂ€tte die Weltklimakonferenz Freitagabend zu Ende gehen sollen. Nun wurde sie zunĂ€chst bis Samstag verlĂ€ngert. Ein Ende am Sonntag oder gar kein Platzen der GesprĂ€che schien Samstag frĂŒh aber auch im Rahmen des Möglichen.