Klimaaktivist relativiert Holocaust: "Nur ein weiterer Scheiß"

"Das ist ein fast normales Ereignis"

Er fordert im Interview mit der Zeit, den Holocaust in einem stärkeren historischen Kontext zu sehen und relativiert ihn offen: „Tatsache ist, dass in unserer Geschichte Millionen von Menschen unter schlimmen Umständen regelmäßig umgebracht worden sind.“

Genozide habe es immer wieder gegeben in den vergangenen 500 Jahren, so Hallam: „Um ehrlich zu sein, könnte man sagen: Das ist ein fast normales Ereignis.“ Der Holocaust – und hier wird Hallam besonders deutlich – sei doch auch „nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte“.

Ziel: Politische Krise herbeiführen

Die Bewegung mit britischen Wurzeln setzt bei ihren Protesten auf radikalen Ungehorsam. Sie blockierte etwa die Zweier-Linie vor dem Wiener Museumsquartier oder ein Privatjet-Terminal in Genf. Fielen diese Demonstrationen noch gewaltfrei aus, wurden zuletzt zunehmend Demo-Teilnehmer wegen Gewalt oder Drohung gegen Polizeibeamten verurteilt.

Als Demonstranten am 17. November 2018 mit 6000 Demonstranten die wichtigsten Brücke der Themse in London blockierten, war auch Klima-Ikone Greta Thunberg vor Ort. Worin unterscheiden sich die Fridays-for-Futre-Bewegung und Extinction Rebellion (XR) überhaupt? Für XR-Anhänger sei es selbstverständlich, für Aktionen inhaftiert zu werden - in der Tradition von Mahatma Ghandi, heißt es.

Tatsächlich gibt es bei den Protesten regelmäßig Festnahmen. Die Massenverhaftungen sollen "möglichst viel mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen – und eine politische Krise herbeiführen", argumentiert Hallam. Laut XR kann das Klima nur gerettet werden, wenn die repräsentative Demokratie durch eine partizipatorischere Form der Demokratie überwunden wird.

Reichlich Aufmerksamkeit dürfte Hallam nach seinen Holocaust-Sagern nun endgültig sicher sein.