"Klima der Angst": New Yorks Gouverneur soll Frauen sexuell belästigt haben

Auch zwei andere Fälle stellen sich aus Ermittlersicht so dar, wie sie bereits in US-Medien im März geschildert wurden: Die 36-jährige Lindsey Boylan sagte, Cuomo habe sie gegen ihren Willen auf den Mund geküsst, sie am „unteren Rücken, den Armen und Beinen" berührt und sie zu einer Partie „Strip-Poker" aufgefordert. Die 25-jährige Charlotte Bennett berichtete, Cuomo habe ihr gesagt, er sei offen für Beziehungen mit jungen Frauen. „Ich habe verstanden, dass der Gouverneur mit mir schlafen wollte, und habe mich furchtbar unwohl und verängstigt gefühlt”, sagte Bennett seinerzeit der „New York Times”.

Cuomo ist seit zehn Jahren Gouverneur des Bundesstaates New York. Er kündigte zuletzt an, 2022 erneut für den Top-Posten im Rang eines deutschen Ministerpräsidenten kandidieren zu wollen. Einen Rücktritt lehnte er bisher ab, obwohl im Parlament in Albany diverse Anstalten unternommen wurden, ein Amtsenthebungverfahren gegen ihn einzuleiten. Cuomos arrogant klingende Replik darauf lautetet: „Ich wurde von den Menschen im Bundesstaat gewählt. Ich wurde nicht von Politikern gewählt.”

Als New York das amerikanische Epizentrum der Corona-Seuche war, machte sich Cuomo mit täglichem Klartext über das Infektionsgeschehen weltweit einen guten Namen. Seine Presse-Konferenzen, ein krasser Kontrast zum mäandernden Donald Trump im Weißen Haus, erlangten Kult-Status. Cuomo wurde dafür sogar mit dem Emmy, dem wichtigsten Fernsehpreis Amerikas prämiert. Dass Zehntausende Senioren in Altenheimen des Bundesstaates unterversorgt waren und an Corona starben, dass Cuomo im vergangenen Jahr ein hoch dotiertes Buch über seine Zeit als Corona-Kapitän schrieb, hat die Reputation des Gouverneurs stark beschädigt. Ein Grund: Die Zahl der Todesfälle in Senioren-Einrichtungen wurde dem Vernehmen nach mit Cuomos Wissen zunächst künstlich klein gerechnet. Erst später wurde das volle Ausmaß der Tragödie öffentlich.