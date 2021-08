„Er lauerte mir auf“ – Anstieg sexueller Übergriffe im Sommer

B. hatte keine Kopfhörer, überrascht wurde sie dennoch. „Er hat mir aufgelauert, er war von einem Moment auf den anderen da“, erinnert sie sich. Die Studentin sagt selbst, dass sie „mit einem blauen Auge davongekommen“ ist. Am Heimweg habe sie nun aber trotzdem immer wieder Panik. Mittlerweile nehme sie auch Therapie in Anspruch. Außerdem trage sie einen Taschenalarm und Pfefferspray bei sich.

Verhnjak macht sich vor allem für Ersteres stark. „Der Alarm wird an der Handtasche befestigt und im Ernstfall zieht man einfach an. Der ist so laut, das tut richtig weh in den Ohren und erzeugt Aufmerksamkeit.“ Bei Selbstverteidigungswaffen, wie Pfefferspray oder Taser, scheitere es in der Praxis oft an der Handhabung: „Wir hatten Fälle, bei denen sich Opfer selbst außer Gefecht setzten, oder die Täter durch Suchtmittel nicht reagiert haben und dann noch aggressiver wurden.“

Laura B. findet jeden Präventionstipp der Polizei nützlich. Was sie sich aber zusätzlich wünschen würde, wäre eine bessere Opferberatung unmittelbar nach einem Vorfall. Zwar wurde sie damals sofort von den Beamten befragt, der Fokus lag aber auf Fahndung und Beweissicherung. „Mir wurden erst Wochen später die Kontakte zu Beratungsstellen geschickt. Ich leide bis heute unter posttraumatischen Belastungs- und Schlafstörungen. Gerade nach solchen Ereignissen braucht es also rasche Hilfe.“