Das "Monster von Belvedere“ wütete auch in Wien

Sprachreisen nach Wien

In dem 50 Seiten dicken Bericht ist eine weitere schockierende Passage zu finden, die Einblick in die Hilflosigkeit der damaligen Opfer gibt. Es wird von Übergriffen in Wien berichtet. Demnach fuhr Marmion von 1970 bis 1977 jeden Sommer mit einer ausgewählten Gruppe von „Lieblingsschülern“ auf Sprachreise nach Wien.

Der Priester war dabei die einzige Aufsichtsperson, wie sich Hugh Mann nur ungern zurückerinnert: „Er war clever und manipulativ. Er lud mich in Wien ins Theater ein, ging schick mit mir Essen, ich trank das erste Mal Wein. Er gab einem das Gefühl, etwas Besonderes zu sein.“ Zurück in der Unterkunft, dem Kolpinghaus in Wien-Meidling, spielte Marmion dann auf perfide Weise seine Macht aus: Er bat den Schüler unter dem Vorwand einer medizinischen Untersuchung in sein Zimmer. Der musste sich dort ausziehen, mit dem viel älteren Mann über Masturbation reden und sich rektal die Temperatur messen lassen.

Medikamente

Andere Schüler berichten sogar, dass sie Medikamente bekamen, sobald sie niesten oder husteten. Am nächsten Tag wachten sie im Zimmer des Priesters auf und hatten keine Erinnerung mehr an die Nacht davor. Vor den anderen Burschen behauptete der Lehrer dann, die Schüler seien krank und würden deshalb bei ihm schlafen.

Bei Kolping Österreich zeigt man sich über die Vorfälle bestürzt, betont aber, dass in dieser Zeit immer wieder Schulgruppen beherbergt wurden. Kolping war damals jedoch nicht für deren Betreuung zuständig, sondern stellte lediglich die Räumlichkeiten und die Verpflegung zur Verfügung. Aufzeichnungen, wer wann und wie oft da war, gebe es heute leider nicht mehr.

Ein damaliges Vorstandsmitglied versichert aber, dass man jetzt zum ersten Mal von dem Missbrauch gehört habe. Beim Belvedere College handle es sich auch nicht um eine Partnerorganisation oder Ähnliches. Generell sei es bei Kolping so, dass seit fast 40 Jahren keine Geistlichen mehr in den Häusern beschäftigt sind. Das Haus in Wien-Meidling ist heute ein Studentenwohnheim. Um (Macht-)Missbrauch und struktureller Gewalt vorzubeugen, würden in jedem Kolpinghaus gleich mehrere Verantwortliche nach dem Rechten sehen.