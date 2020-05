Kim Yo-jong: Nordkoreas kommunistische Kronprinzessin

Sie dürfte auch eine Lektion gelernt haben: Wer sich in Nordkorea zu viel herausnimmt, bezahlt dies mitunter mit dem Leben. So geschah es ihrem Onkel Jang Song-thaek. Den ließ ihr großer Bruder 2013 kurzerhand wegen Verrats hinrichten, nachdem er sich offenbar zu viel Macht angemaßt hatte. Weitere hunderte Spitzenfunktionäre sind verschwunden.

Wenig besser erging es Halbbruder Kim Jong-nam. Höchstwahrscheinlich im Auftrag des Diktators wurde er vor drei Jahren am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet. Ambitionen auf die Macht soll er nie geäußert haben. Dennoch waren so alle Familienmitglieder ausgeschaltet, die mit der Führung liebäugeln hätten können. Kim Yo-jongs ältester Bruder, der 39-jährige Kim Jong-chol, spielt in der Familienpolitik keine Rolle. Er wird nicht als Konkurrenz wahrgenommen. Und die drei Kinder des 36-jähirgen Diktators Kim Jong-un sind noch viel zu jung, um in der Familienpolitik mit dabei zu sein.

Kein Führungsteam ohne Kim

Bleibt also nur die ehrgeizige jüngere Schwester, sollte Kim Jong-Un unerwartet früh sterben. Als Frau allein aber, so bezweifeln es Nordkorea-Kenner, wird es die junge Mutter eines Kindes in der männerdominierten Welt Nordkoreas nie und nimmer schaffen. Sie mag die genetische Reserve des Kim-Regimes sein. Doch ohne Unterstützung von Partei und Armee wird sich Kim Yo-jong im streng patriarchalisch und konfuzianisch geprägten Nordkorea nicht durchsetzen.

Und so machen Gerüchte von einer Führungsgruppe die Runde. Ein technokratisches Kollektiv könnte an die Spitze kommen, zusammen mit dem Premier und dem nominellen Staatsoberhaupt Choe Ryong-hae. Aber ihr Name wäre dabei ein zentraler: Kim Yo-jong – denn Politik ist im kommunistischen Nordkorea noch immer Familiensache. Der vierte Kim in der kommunistischen Erbmonarchie könnte also eine Frau werden. Ein freundlicheres Antlitz hätte die Diktatur deshalb noch lange nicht.